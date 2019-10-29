29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Atatürk Caddesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının, Türk tarihinin dönüm noktası ve Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ve modern bir milli devlet olma yolundaki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi.
Türk milletinin, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı kararlılıkla mücadele ettiğini dile getiren Keleş, "Türk milleti, vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atlayabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." dedi.
Daha sonra, Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulu bünyesinde kurulan "Kemanlı Mehter Orkestrası" konser verdi.
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi korosunun Cumhuriyet ve Atatürk temalı konserinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymen Ekibinin gösterisiyle devam eden program, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı ile Yücelhan Spor Kulübü tekvando gösterileri ve resmigeçit töreniyle tamamlandı.
Törene, Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Meclisi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
-
Ablasının şikayetiyle uyuşturucudan kurtuldu
-
“Ecdat yadigarı” köprüler zamana meydan okuyor
-
Türkiye, çölleşmeyle mücadelede “dünyayı eğitiyor”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.