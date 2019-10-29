29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir, Beyşehir, Halkapınar, Akşehir, Bozkır, Kulu ve Karapınar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Seydişehir'de kutlamalar Seydişehir Milli İrade Meydanında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kaymakam Aydın Erdoğan günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler şiir okudu. Seydişehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Satranç Turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra geçit töreni ile program sona erdi

– Halkapınar

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, makamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulünden sonra kutlamalar Halkapınar Genlik Merkezi Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Kaymakam Bozkurtoğlu’nun, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan programda öğrenciler, şiirler okudu, tiyatro, oratoryo ve slayt gösterileri yaptı.

Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, sona erdi.

Törene, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

– Beyşehir

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’ndeki programda Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileri sonrası "Cumhuriyet" konulu rölyef resim sergisinin açılışı yapıldı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Nurullah Gök, ilçe halkının ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

– Akşehir

Cumhuriyet Meydanındaki tören protokol tarafından halkın bayramının kutlanması ile başladı.

Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler tarafından Cumhuriyet konulu şiirler okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adına yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.

– Karapınar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Karapınar'da coşkuyla kutlandı.

Atatürk Stadyumunda yapılan törenler saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

İlçe Kaymakamı Onur Kökçü burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz binlerce yıllık devlet geleneğimizin, binlerce yıllık devlet tecrübe ve birikimimizin en son aldığı şekildir. Devletimiz asırlarca tüm devlet ve milletlere örnek olmuş asil ve büyük bir devlettir. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını mihnet ve şükranla anıyoruz."

Program geçit töreni ile sona erdi.

– Kulu

Kulu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayan etkinlik Kulu İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan program ile devam etti.

Programa, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ünver, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

– Bozkır

Bozkır Anıt meydanında yapılan tören saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar günün önemine yönelik bin konuşma yaptı.

Daha sonra Bozkır Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Etkinlik şehitlik ziyareti ile sona erdi.

Akşam da kutlamalar kapsamında fener alayı eşliğinde halk yürüyüşü gerçekleştirilecek.