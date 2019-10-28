29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Valilik Binası yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Vali Yardımcıları Aydın Abak ile Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Emin Çakı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ile öğrenciler katıldı.
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