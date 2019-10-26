29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Anaokulu tarafından Cihan Akıncı Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Okul Müdürü Ziya Türker, veliler, öğretmen ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla 10. yıl marşı eşliğinde yürüyüş yaptı.
Milli Takım Antrenörü Şengül Şahin eşliğinde egzersiz yapan minik öğrenciler, eğlenceli dakikalar yaşadı.
Çiçekler sınıfı öğretmeni Figen Öztürk öğrencilere Cumhuriyet bilincini aşılamak için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde velilerle birlikte etkinlik düzenlediklerini söyledi.
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