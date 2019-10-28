29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) – Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, "Bizlere düşen görev, miras olarak aldığımız bu vatanı ilelebet payidar kılmaktır. Bu vazife çok çalışarak mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törenin açılış konulmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, "Bundan 96 yıl önce bu millet, bir imparatorluk bakiyesinden yeni bir devlet kurmayı başardı. Anadolu yurdu belki asırlar boyu, Türklere, Müslümanlara, pek çok dine, etnik kökene ev sahipliği yapmış bir yurttur. Bu yurdu vatana çeviren Türkler, Müslümanlar olmuştur." ifadelerini kullandı.

– "Bizlere düşen görev, vatanı ilelebet payidar kılmak"

Özvar, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, miras olarak aldığımız bu vatanı ilelebet payidar kılmaktır. Bu vazife çok çalışarak mümkün olacaktır. Hamaseti bir kenara koymak suretiyle, elimizden gelen en büyük gayreti sarf etmek suretiyle, dünya ulusları ile büyük bir rekabete girerek buna muvaffak olabiliriz diye düşünüyorum. Marmara Üniversitesi olarak, bilimde, sanatta, edebiyatta, pek çok sahada gayretle çalışarak elde edilecek başarılarla bu devlete, bu millete ve bu ecdada layık olabileceğiz."

– "Cumhuriyet bir erdem rejimidir"

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bakar da, "Milli Egemenlik İlkesinin Gelişimi ve Cumhuriyetin İlan Süreci" başlıklı konuşmasında cumhuriyetin ilanına giden tarihsel sürecin kilometre taşlarına işaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet hakkındaki düşüncelerini aktaran Bakar, cumhuriyetin bir erdem rejimi olduğunu ve Türk milletinin de buna layık olduğu hakkındaki ifadelerinin altını çizdi.

Tören, Rektör Özvar tarafından Bakar'a yaptığı konuşma için teşekkür belgesi verilmesinin ardından sona erdi.