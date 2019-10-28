BOLU (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular, Bolu'ya geldi.

İstanbul'dan yola çıkarak Kocaeli, Sakarya ve Düzce'yi geçen sporcular, Bolu Dağı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince, kent merkezinde ise Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, daire müdürleri ve sporcular tarafından karşılandı.

Kortej eşliğinde Kent Meydanı'na gelen sporculara, Bolulu sporcular da eşlik etti.

Burada düzenlenen bayrak teslim töreninde konuşan Vali Ümit, herkesin engelli adayı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün engelli gibi gözüken kardeşlerimiz belki de çok daha sağlamlar. Engelli diye tabir ettiğimiz kardeşlerimizin sporda, sanatta ne kadar başarı sağladığına hep beraber şahit oluyoruz. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında bunları hep birlikte görüyoruz. Bu yüzden konuyu kavramak lazım, içselleştirmek lazım, tedbirli olmak lazım."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Sofuoğlu da program kapsamında 6 ilden geçeceklerini ve her ilde farklı bir tema işleyeceklerini belirterek, "Yarın da Ankara'da Anıtkabir özel etabını koşacağız. Ankara'daki temamız da 'Cumhuriyet ve Gençlik' olacak." dedi.

Amaçlarından birinin de engelli bireylere toplumdaki bakış açısını değiştirmek olduğunu dile getiren Sofuoğlu, "Onlara bir şans verildiği zaman ne kadar güzel başarılar elde edildiğini görüyoruz. Her ilimizde var. Farklı branşlarda birincilik elde eden dünya şampiyonu olan, Avrupa şampiyonu olan, olimpiyat şampiyonu olan sporcularımız var. Yeter ki bir şans tanıyalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Başkanı Hakan Kural, farkındalık temalı koşunun bundan sonra geleneksel olarak düzenleneceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle İZEV olarak bu organizasyonu başlattıklarını aktaran Kural, "Taksim Meydanı'ndan start aldık. Amacımız; hem Türkiye'nin değerlerini yansıtmak hem de bu değerler içinde farkındalık temasını bütün topluma yaymak. Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin ardından Bolu'dayız. Yaktığımız meşalenin böyle sahiplenilmesi ülkemiz adına çok önemli. Milyonlarca insana ulaşacağız. Farkındalığı herkese aşılamaya çalışıyoruz çünkü sevgi, doğruluk ve dürüstlük bulaşıcıdır." diye konuştu.

29 Ekim Farkındalık Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün öncülüğünde, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İZEV, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler, Türkiye Görme Engelliler, Türkiye İşitme Engelliler ve Türkiye Özel Sporcular spor federasyonları ile yarışılacak illerin valilikleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.