KONYA (AA) – Türk Nöroloji Derneği Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, nörolojik hastalıkların tedavisiyle ilgili çok umut verici sonuçlar alındığını bildirdi.

Öztürk, mesajında, nörolojik hastalıkların bütün dünyada engelliliğe yol açan birinci sıradaki hastalık grubu olduğunu belirtti.

Dünya çapındaki kayıplarda yüzde 10,2'lik kısmının nörolojik hastalıkların oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, şunları ifade etti:

"Nörolojik hastalıklara bağlı ölümler 1990 ile 2015 arasında yüzde 36,7 artış gösterdi. Son yıllarda inme ve bulaşıcı hastalıkların önlem ve tedavi olanaklarındaki gelişmelerle ölüm oranlarında azalmalar bekleniyor. Nörolojik hastalıklar alanında tanı ve tedaviyi daha etkin duruma getirebilmek için bütün dünyada çalışmalar sürdürülmekte ve çok umut verici sonuçlar alınıyor. Büyük bir ivme kazanan nörolojiyle, önceleri iyileşmez gözüyle bakılan pek çok hastalık artık tedavi edilebilir hastalıklar grubuna girmiştir. Teknolojik gelişmeler beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde de gelişmeleri hızlandırmakta, çağın getirdiği olanaklar nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisine de uygulanmaktadır. Bir tür yapay zeka olan algoritma uygulamaları, robotik teknolojiler, yeni girişimsel yöntemler umut veriyor."

Öztürk, nörolojik hastalıkların tedavisinin yanı sıra engelli bireylerin yaşam kalitelerini artıracak bireysel ve toplumsal önlemler ve düzenlemelerin mutlaka hızla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.