3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.
Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından ilçedeki spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Dernek Başkanı Süleyman Özdemir, engellilere uygun ortamların sağlanması, eğitim kurumlarının, sokakların, ulaşım araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi durumunda, engellilerin de diğer insanlar gibi başarılı olabileceğini ifade etti.
Ülke genelinde engelli haklarının birçok yerde gasp edildiğini öne süren Özdemir, "Bizler için ayrılan park yerleri, yaya kaldırımı geçişleri daha birçok yer insanlarımız tarafından gasp ediliyor. Bu şahıslara niçin böyle yaptığını sorduğumuzda da değişik tepkiler alıyoruz. Bizler de bu toplumun bireyleriyiz. Bize farklı bakılmasını istemiyoruz. Bizlere acınmasını istemiyoruz. Bizleri de Allah yarattı. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan engelli adayıdır." dedi.
Program, engelli öğrencilerin şiir okuması, Engelliler Umutspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın gösteri maçıyla sona erdi.
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