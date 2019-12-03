3 Aralık Dünya Engelliler Günü
ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Başkanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engellenemeyen 18 Yıl" etkinliği düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin hakları konusunda devletlere önemli görevler yüklendiğine dikkati çekerek, "Biz fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilinciyle var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'deki engelli kardeşlerimizin hakları başta anayasa olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır." dedi.
Engellilerin hayata katılımını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Ergezen, "Biz bir toplumu çocuğu, kadını, engellisi, yaşlısı ve genciyle bir bütün olarak görüyoruz. Herkesin haklarına aynı derecede saygı gösteriyor ve haklarını kullanabilmeleri önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri ortadan kaldırmak için çabalamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Dünyada yaklaşık bir milyar engellinin olduğunu kaydeden Ergezen, Türkiye'de 2015'te 1500 maddelik engelliler hukukunun oluşturulduğunu aktardı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da AK Parti'nin engellilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Engellilere aile yaşamından kent yaşamına, istihdamdan sosyal güvenliğe kadar her konuda düzenlemeler yaparak fırsat eşitliği imkanı sunduk. Engellilerin hayata katılımını engelleyen her unsuru ortadan kaldırma yönünde gayret sarf ettik. Bu sadece partilerin ve kurumların değil, herkesin sorumluluğudur." diye konuştu.
Etkinlikte, engellilerin yaşam hikayelerini anlatan film gösterildi ve engelliler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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