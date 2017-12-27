3. havalimanı nerededir, nasıl gidilir? 3. havalimanı ne zaman açılacak?

Türkiye’nin dev projesi 3. Havalimanı çalışmaları büyük hızla devam ediyor. Başbakan binali yıldırım 3 . Havalimanın açılışıyla ilgili tarih verdi. İstanbul yeni Havalimanı haritası ve yol tarifini öğrenmek için haberimizden yararlanabilirsiniz…

3.Havalimanı Nerede Yapılıyor

İstanbul’un hatta Avrupa’nın mega yatırımları arasında olan ve son dönemlerin en çok merak edilen projelerinden olan 3.Havalimanı nerede sorusu da oldukça merak konusu olmaktaydı. 2013 yılında ihalesi yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan 3. Havalimanı ihalesi 22 milyon Euro gibi rekor bir ihale bedeli ile yap işlet devret sistemi ile İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu(OGG)’na verilmiştir. 6 ayrı pistten oluşan ve ortalama 150 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunacak olan 3.Havalimanı projesi bitimi ise 2018 yılında olacaktır.

Başbakan Yıldırım: “3. Havalimanı 2018 yılı 26 Şubat’ta açılacak”

Avrasya Tüneli’nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı’nın 2018 yılı 26 Şubat’ta açılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Tüneli açılışında yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde asrın projesi Marmaray’ı hizmete aldık. Geçtiğimiz haziranda Osman Gazi Köprüsü, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü. İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı’nda devreye almış olacağız” ifadelerini kullandı.

200 milyonun üzerinde yolcu kapasitesi olacak

Yıllık yolcu kapasitesi 101.5 milyon olan Atlanta Havalimanı’nı geride bırakacak olan 3. Havalimanı, tüm bölümler tamamladığında yıllık 200 milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye hazırlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yoğunluğu ve kapasite yetersizliğine çare olacak 3. Havalimanı çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşaatın en önemli bölümü olan ana terminal binası da planlanan şekilde yükselmeye başladı. Havadan kaydedilen görüntülerde 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden ana terminal binasının meydana çıkmaya başladığı görülüyor.

3.Havalimanına Nasıl gidilir

İstanbul’un 3.Havalimanı yani İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede olacaktır. Havaalanı Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 KM2 alana inşa edilmektedir. 3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edilmektedir. 3. Havalimanı konumu ile en ideal alan olma özelliğini göstermektedir. 3. Köprünün bağlantı noktasında olacak olan ve İstanbul içinden en rahat şekilde ulaşımın sağlanacağı 3. Havaalanı ile Atatürk Havalimanı arasında kuş uçuşu mesafe ise 35 KM ‘dir.

3.Havalimanının yapılacağı alanın yaklaşık olarak % 80’lik kısmı kamuya ait alandır. Geri kalan alanlar ise kamulaştırılacak ve bu şekilde 3. Havalimanı yapımı tamamlanacaktır. Yüksek teknoloji sistemleri ile donatılacak olan 3. Havalimanı 6 pistten oluşacak ve 3.500 hektarlık alanda kurulacaktır. 3.Havalimanına nasıl gidilir sorusu da oldukça merak konularından biridir. Fakat şuan için ulaşımın ta anlamıyla olmadığı bölgeye projenin bitmesi ile birlikte birçok alternatif gidiş yolu açılacaktır.

Taksim ile mesafesi 15 dakika olan 3. havalimanı karayolu taşımacalığında Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı olacak. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonunda sonlanacak. Terminal, raylı sistem aracılığı ile Taksim’e bağlanacak. Bu raylı sistem, eski demir yolu hattının güzergâhından geçirilecek. Böylece, toplu taşıma aracılığıyla İstanbul’un tüm bölgelerinden ulaşım sağlanacak.

3.Havalimanı Konumu

İstanbul’un üçüncü havalimanı Karadeniz sahiline Terkos gölüne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 7700 ha’lık Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arasındaki alanda yapılacak. Alanın yüzde 80’i kamuya ait. Diğer arsalar icin kamulaştırma başladı. Atatürk Havalimanı ile İstanbul’un üçüncü havalimanının arası kuş uçuşu mesafeyle 35 km olacak.Eski kömür ocaklarının bulunduğu alan toprakla doldurulacak.