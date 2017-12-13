3 ton hamsi bir saatte bitti
İyidere Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 10.’su yapılan Hamsi Şenliği İyidere sahilinde gerçekleştirildi. Şenliğe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ilçe Kaymakamı Orhan Altın ve birçok ilçenin belediye başkanı, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete bu yıl 10 uncusunu düzenledikleri şenlikte geçtiğimiz yıllardan farklı olarak yenilikler kattıklarını belirterek “Hamsi ızgaranın yanı sıra ilk defa bu yıl hamsili ekmek, kiremitte hamsi, hamsi köfte, hamsili pilav ve birçok çeşit kattık. Ev hanımlarımızın yaptığı bu çeşitlerde birinci olanlara birer altın hediye edeceğiz. Ayrıca yöresel kültürümüzü tanıtan atma türkü yarışması yine bu etkinliğimizde yer aldı. Geleneklerimizi yaşatmak zorundayız, ilçemizi hamsı etkinlikleri ile tanıtmak istiyoruz, ayrıca protokolümüz ile halkımızı bir araya getirmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçlerde etkinliklerimiz dahada dolu bir şekilde hız kazanacaktır. Amaç görüldüğü gibi ortadadır vatandaş mutlu,bizler mutlu başka da diyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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