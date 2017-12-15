39 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman ve Irak’ın Kuzeyinde icra edilen operasyonlarda 39 teröristtin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 8 – 14 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Diyarbakır/Hani, Lice, Kocaköy, Kulp; Mardin/Nusaybin, Midyat; Tunceli/Merkez, Hozat, Ali Boğazı, Yastık Deresi; Siirt/Eruh, Bağgöze; Şırnak/Merkez, Güçlükonak, Gabar; Bitlis/Tatvan; Batman/Hasankeyf, Mava Alanı ve Irak’ın Kuzeyi (Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir.