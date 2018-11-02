4 bin yıllık tarihi Zengibar Kalesi turizme kazandırılıyor
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) tarafından antik kent Zengibar Kalesinin koruma amaçlı imar planı çalışmalarına başlanıldı.
İmar planı çalışması kapsamında KUDEB yetkilileri Bozkır'da Zengibar Kalesini gezdi ve daha sonra Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün'ü ziyaret ederek, çalışmaların yürütülme aşamasını istişare etti.
Koruma amaçlı imar planı çalışmasının çok kısa bir sürede bitirilmesini hedeflediklerini, 2019 yılının ilk aylarında onaya sunmak için de yoğun çalıştıklarını belirten KUDEB yetkilileri, bu çalışmanın tamamlanması ve onaylanması sonrasında kalenin kazı çalışmalarına önayak olacağını söyledi.
Kalenin 4 bin yıllık tarihi olduğunu ve bu 4 bin yılı gün yüzüne çıkarmak için yoğun uğraş verdiklerini belirten Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, koruma amaçlı imar planı çalışmasının kalenin gün yüzüne çıkması yolunda en önemli çalışmalardan biri olduğuna vurgu yaptı.
Koruma amaçlı imar planı çalışmasını yürüten KUDEB çalışanlarına teşekkür eden Gün, şöyle konuştu:
"Kalenin turizme kazandırılması, Bozkır olarak en önemsediğimiz hayallerden bir tanesidir. Burada başlayacak olan çalışma bu yüzden bizler için çok büyük anlamlar taşıyor. Başlamak, bitirmenin yarısıdır derler. İnşallah biz de güzel bir giriş yaptık ve bu imar planı çalışmasıyla birlikte tarihi antik kent Zengibar Kalesi'nin turizme kazandırılması için önemli mesafe almış olacağız."
-
Atiker Konyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
-
Yozgat Cezaevi inşaatı tamamlanıyor
-
Demirel'den soba zehirlenmesi uyarısı
-
Sorgun Kapalı Spor Salonu onarılmaya başladı
-
Beslenme çantasız okula gelen öğrencisinin hayatını değiştirdi
-
Bakan Ersoy, Kapadokya'daki turistik merkezleri ziyaret etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.