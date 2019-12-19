KAYSERİ (AA) – Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bu yıl 550 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi.

ASPİLSAN Enerji tarafından Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen 4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı başladı.

Üniversitesinin Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bedri Dursun, çalıştaya her geçen yıl katılımın arttığını söyledi.

Dursun, teknolojinin şeffaf ve herkes tarafından ulaşılabilir olduğu çağda ekonomide yüksek katma değer için ileri teknolojik ürün üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de teknolojik üretim açısından güzel gelişmeler yaşandığını anlatan Dursun, her geçen gün enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacın arttığını kaydetti.

Dursun ayrıca, ASPİLSAN olarak kritik ve önemli projelere imza attıklarını, savunma sanayisi için özgün bataryalar ürettiklerini aktardı.

– TSKGV'nin 100 bine yakın bağışçısı oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ise vakfın millete ait olduğunu ifade etti.

İştirakleriyle beraber vakfın 57 şirketi bulunduğunu aktaran Piyade, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde ayrı bir misyon üstlenen 32 yaşında bir kuruluşuz. Biz 14 teknokentte 18 Ar-Ge merkezi ile çalışıyoruz. 6 bine yakın alt yüklenicimiz var, 100 bine yakın bağışçısı, 20 bine yakın çalışanı olan büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim amacımız TSK'nin savaş gücünü artırmak. Bu sene TSK projelerine aktardığımız parayı 550 milyon liraya çıkardık. Milletimizle el ele tutuşarak yaptık bunu. Bizim en önemli gelir kaynağımız bağışçılarımız. İkinci gelir kaynağımız ise şirketlerimizden aldığımız kar payları. Bu paraları havuza atıyoruz ve bu havuzun parasını hiç el değmeden yüzde 80'ini projelere aktarıyoruz."

– "Kayseri'de lityum pil fabrikasının temeli atılacak"

ASPİLSAN'ın zaman içerisinde başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Piyade, Kayseri'de lityum pil üreten çok modern bir fabrikanın mart ayında temelinin atılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, pil ve batarya alanındaki gelişmelerin ele alındığı oturumlarla devam eden çalıştay, yarın sona erecek.

Programa Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYK) Üyesi Dr. Osman Coşkun, ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.