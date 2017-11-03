4. ULUSLARARASI SÜTÇÜLÜK KONGRESİ BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) işbirliğiyle düzenlenen “4’üncü Uluslararası Sütçülük Kongresi” başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) işbirliğiyle düzenlenen “4’üncü Uluslararası Sütçülük Kongresi” başladı. SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongre açılış töreninde konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversitelerin ülkelerin gelişmeleri için hayati önem taşıdığını söyledi. Üniversitelerde ülkelerin geleceğinin planlandığını, projelerin üretildiğini belirten Şahin, kongrenin düzenlenmesi için verdikleri destekten memnun olduğunu dile getirdi. Organizasyonun düzenlenmesinde süt ve süt ürünlerine önem veren üniversiteleriyle Pakistan’ın da katkıda bulunduğu bilgisini veren Şahin, “Pakistan’la olan ilişkilerimiz Türkiye’nin bir vilayetiyle olan ilişkilerimiz gibidir. Bir Niğde, Ankara veya İstanbul ile nasıl bir yakınlık içerisindeysek, Pakistanla Türkiye arasındaki ilişki de o çerçevededir.” ifadelerini kullandı. Şahin, kongreye 10 ülkeden çok sayıda temsilcinin katıldığını belirterek, “Kongrede farklı alanlarda fikir alışverişi yapılacak. Her ülkenin kendi deneyimi, tecrübesi, birikimi farklıdır. Bir ülke için sorun olan bir olay başka bir ülkede çözülmüş olabilir. İşte bu çözüm önerilerinin, tecrübe birikimlerinin bu tür toplantılarda tartışılması, verimli ürünler ortaya çıkaracaktır.” diye konuştu. SÜ Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi akademisyenlerinin devamlı olarak sahada araştırma çalışmaları yaptığını vurgulayan Şahin, üniversitelerle yapılan işbirliklerinin ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, ekonomisine katkıda bulunacağını kaydetti. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülmelik Ötegen de yeryüzünde kaos çıkarmak isteyen terör örgütlerinin toplum içinde nefreti yaymaya çalıştıklarını söyledi. Bazı toplumsal konuları istismar ederek huzursuzluğa neden olan bu terör örgütlerine karşı kardeşlik içinde ülkeyi kalkındıran çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Ötegen, kongrenin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirtti. Ötegen, ülkeyi geliştirecek çalışmalarda tarıma önem verdiklerini, çiftçilerin eğitimi için Büyükşehir Belediyesi olarak gayret göstermeye devam edeceklerini bildirdi. Ötegen, kongreyi düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti. Pakistan Peşaver Sütçülük Teknopark Başkanı Süphan Kureyşi de kongrenin her iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye ile Pakistan’ın iyi ilişkiler içerisinde işbirliği çalışmaları yaptığını söyleyen Kureyşi, kongrede deneyimlerini paylaşan ülkelerin birbirlerine yol gösterici olacağını dile getirdi. Kongre açılışına, Khyber Pakhtunkhwa Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Arif Yusuf, Mardan Kadın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ghazala Yasmin, Pakistan Quetta Dünya Bankası Direktörü Prof. Dr. M. Azam Kakar ile çok sayıda akademisyen ve süt ve süt ürünleri ilgilileri de katıldı. Kongre, 5 Kasım’da sona erecek.