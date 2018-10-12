4. Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de yenilenebilir enerjide kooperatifleşme çalışmaları kapsamında "4. Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlendi.
Bir oteldeki çalıştayda konuşan Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, sosyal girişim modeli olan kooperatifçiliği ülke geneline yaymaya çalıştıklarını söyledi.
Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin 1. etap güneş enerjisi santralinin yarın faaliyete geçtiğini aktaran Seymenoğlu, yapılan girişimciliğin önemli olduğuna değindi.
"Enerji, milli bir servet." diyen Seymenoğlu, şunları kaydetti:
"Bu servet kullanılmadıkça dışa bağımlılık da paralel olarak artıyor. Ülkemizde son zamanlarda çok ciddi miktarda yenilenebilir enerji yatırımları var. Biz de yenilenebilir enerji konusuna bakanlık olarak katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana bir çalışma başlattık. Projemiz, yenilenebilir kooperatifçiliğin ülkemizde geliştirilmesi. Bu amaçla bu projemizin başarılı olacağını tahmin ediyorum. Kooperatifçilik İngiltere'de 28 dokuma işçisinin hareketiyle başladı. Almanya'da 42 gigabaytlık enerji kurulum tesisinin yüzde 70'ine kooperatifler sahipse bizim ülkemizde de bu hareket neden başarılı olmasın."
Türkiye'de yedi kooperatif çeşidi olduğuna değinen Seymenoğlu, bakanlık olarak ilk kooperatiflerinin 2013 yılında kurulduğunu ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de gelişmesi için işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.
Program, kooperatifçilik yatırımlarının anlatıldığı sunumlarda sürdü.
-
Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu
-
Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
-
Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı
-
Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.