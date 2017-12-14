5 kişinin ölmüştü: Patlamanın sebebi yorgun kazan

Bursa’da 5 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan patlamaya ’kazan yorgunluğu’nun sebep olduğu bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kasım ayında Gürsu ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla alakalı 2 makine mühendisi ve bir endüstri mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. Kazanların periyodik bakımlarının 5 yılda bir yapılmasının gerektiği belirtilen raporda, buhar kazanının susuz kalması, basıncın artması, ani basınç düşüşü, korozyon oluşumu ve ısıtma yüzeyinde kireç taşı oluşumu gibi sebeplerin patlamaya sebebiyet verebileceği ifade edildi.