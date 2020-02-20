5. Uluslararası Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi başladı

NEVŞEHİR (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesince düzenlenen "5. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi" Nevşehir'de başladı.

Ortahisar beldesinde bulunan bir otelin konferans salonundaki kongrede, tıbbi genetik alanında çalışma yapan bilim insanları bir araya geldi.

Tıbbi genetik alanında dünyada gelinen son durumun ele alındığı, yeni fikirlerin tartışıldığı kongrede çeşitli sunumlar yapıldı.

ERÜ Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Münis Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genetik bilimcilerin Türkiye'nin bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek kongrede meslektaşlar arasında bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Kongrenin Türk bilimi adına önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Dündar, şöyle devam etti:

"Çünkü genetik bilimi, çağımızda yükselen bir değer. Buna ayak uydurabilme kabiliyetini ortaya koymak bir ülkenin gelişme potansiyelini de yansıtır. Önemli bilim insanlarını konuk ettiğimiz kongrede, fikirler ve yeni gelişmeler tartışılıyor. Hem usta çırak eğitiminin hem de son bilimsel gelişmelerin konuşulduğu bir platform oluşturuldu. Sağlıklı toplum için doğru tanı ve tedavi için genetik biliminin kaçınılmaz bir çalışması söz konusu. Çalışmalarımızla koruyucu hekimlik noktasında önemli bir veri sunmuş oluyoruz."

Kongre 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

