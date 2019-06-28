6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
KIRIKKALE (AA) – Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Burada devletimizin ilgili kurumları etkin bir şekilde uyuşturucu mücadelesinde başarılı sonuçlar alıyor. Yılın ilk 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı. 20 binin üzerinde insan yıl içerisinde adli mercilere sevk edilip tutuklandı." dedi.
Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikle ilgili son 6 ayda bir önceki yılın 6 ayına kıyasla kazalarda ölü sayısında yüzde 30'un üzerinde bir azalma olduğunu, ölümlü ve yaralamalı kaza sayılarının yüzde 15 civarında düştüğünü söyledi.
Bunda hem sahada aktif şekilde görev yapan trafik birimlerinin hem de etkin, yoğun iletişimler ve kampanyalar sayesinde yol kullanıcılarının, çocukların etkin rol oynadığını ifade eden Uzunkaya, "Dolayısıyla bu süreci aynı yoğunlukla, hız kesmeden denetimiyle bilgilendirmesiyle eğitim faaliyetleriyle ve cezai uygulamalarını tavizsiz bir şekilde tatbik etmek suretiyle trafikle ilgili inşallah yıl sonu itibarıyla şu anda yakalamış olduğumuz olumlu rakamları yıl sonuna kadar taşımayı arzu ediyoruz." diye konuştu.
Uzunkaya, uyuşturucu konusunun trafik ve terör gibi değişmeyen sorunlarından birisi olduğunu, uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkede yoğun çaba gösterildiğini dile getirdi.
Maalesef son zamanlarda bir kısmı sağlıklı verilere dayanmasa da medyaya, kamuoyuna yansıtılan bir takım uyuşturucu raporları bilgilendirmelerinden de görüldüğü üzere yapılan açıklamalardaki rakamların ürkütücü olduğuna işaret eden Uzunkaya, şöyle konuştu:
"2017 yılında Türkiye'de 941 insanımız uyuşturucu kurbanı olmuş. 2018 rakamları henüz netleşmemiş olmakla birlikte 600-650 civarında indirdiğimizi görüyoruz. Bu oldukça olumlu bir tablo. Bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan uyuşturucu sonucu ölümlerde iyileşme trendi yakalanmış demek. 2018 rakamlarının aynı oranda düşürülmesi halinde 2019 yılında inşallah 350-400'lü rakamlara kademeli olarak aşağıya çekilecek bir çizgiye kavuşturulması önem arz ediyor. Bırakın 300'ü, 500'ü hiçbir insanımızın bile bu tür alanlarda heba etme lüksü olmayan bir ülkeyiz ama maalesef bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada devletimizin ilgili kurumları etkin bir şekilde uyuşturucu mücadelesinde başarılı sonuçlar alıyor. Yılın ilk 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı. 20 binin üzerinde insan yıl içerisinde adli mercilere sevk edilip tutuklandı. Şu anda cezaevlerinde 60 bine yakın uyuşturucudan dolayı tutuklu, hükümlü ve hüküm özlü insan bulunuyor. Bunlar çok övünülecek rakamlar değil elbette."
Uzunkaya, hiçbir vatandaşın uyuşturucu kullanmamasını, satmamasını, bundan dolayı yuvalarının yıkılmamasını, hayatlarının sönmemesini ve cezaevlerinde ömürlerini geçirmemesini arzu ettiklerini söyledi.
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