6 kez isim değişikliğine giden kulübün 12 yılda tek değişmezi oldu

KAYSERİ (AA) – MURAT ASİL – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'u çalıştıran başantrenör Ayhan Avcı, 6 kez isim değişikliğine giden, birçok kez yönetimi değişen, sayısız oyuncunun gelip gittiği 12 yıllık süreçte takımın tek değişmezi oldu.

Kayseri'deki görevine 2007-2008 sezonunda başlayan ve aralıksız 13 sezondur Kayseri ekibinin antrenörlüğünü yapan Avcı, bu süreçte takımı ile Avrupa'da ve Türkiye'de birçok başarıya imza attı.

Aradan geçen 12 yılda farklı kulüp isimleriyle olsa da özünde aynı takımla üçü Avrupa'da olmak üzere toplam 5 kez final oynama başarısı gösteren deneyimli başantrenör, buna rağmen başarılarını kupayla taçlandıramadı.

Sporcu olarak başladığı basketbolda, 1991 yılından itibaren yoluna antrenör olarak devam eden Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapılarda başlayan antrenörlük kariyerine Türkiye'nin önemli takımlarında görev alarak devam ettiğini söyledi.

Kayseri'ye 2007'de geldiğini ve o günden bu zamana kadar kesintisiz antrenörlük kariyerini burada sürdürdüğünü belirten Avcı, "Kayseri'de 13. sezonumu yaşıyorum. Kayseri'yi seviyorum. Birçok şeyden memnunum. İkinci vatanım gibi oldu. İstanbul'da daha az vakit geçiriyorum." dedi.

Avcı, takımı çok sahiplendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Buradaki işleyişi seviyorum. Tam profesyonel değil ama daha samimi, daha aile ortamı var. Kurumsallaştığımız zamanlarda zaten kupalarda en üstlere kadar gittik. Bu zamana kadar 5 final kaybettik. Kurumsallaşınca iş daha kolay oluyor. Şimdi tam öyleyiz diyemeyiz. Yine emekçi abilerimiz, yöneticilerimiz 15 senedir takımla ilgileniyor. Ben varken herhalde 6 kez takımın ismi değişti. Yönetimler değişti, başkanlar değişti. Her sene iki taraf birbirini değerlendirerek birlikteliği devam ettirdi. Ben de artık buraya çalıştığım yer olarak bakmıyorum. Kendi kulübüm gibi bakıyorum. Eksiğimiz hala var. En büyük eksiğimiz ise kupa ama onun için de maddi olarak güçlenip, 5-6 sene evvelki durumumuza gelmemiz lazım. Ben memnunum hayatımdan. Kayseri çok güzel bir şehir, insanı yormayan bir kent."

– "Genç oyunculara milli takım yolunu açtık"

Kayseri'ye ilk geldiği yıl altyapıya önem vererek genç oyunculara yatırım yaptıklarını aktaran Avcı, "İlk geldiğim sene '2007-2008'de genç oyuncu alalım' dedim. O zamanki yönetimle 5 genç oyuncu transferi yaptık. O ekip, genç takım olarak Türkiye finali oynadı. Bence hikaye orada başladı." diye konuştu.

Ayhan Avcı, bu süreçte çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını, milli takıma çok önemli sporcular gönderdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela o takımdan Esral Ural, A Milli Takım formasını giyiyor. Ondan sonra altyapıda çok büyük işler yapalım, kupaları kazanalım diye bir derdimiz olmadı. Biz takıma yaşı küçük olup kendi kulüplerinde fırsat bulamayan çocukları almaya çalıştık. Bu yönde daha önemli işler yaptık. Sinem Ataş, Bircan Gökdemir, Pınar Demirok, Esra Ural, Ayşegül Günay gibi çok sayıda genç oyuncuya da burada oynama fırsatı tanıyıp milli takım yolunu açtık. Bence bu güzel bir misyondu. Hem bizi maliyet açısından rahatlattı hem de oyuncular için güzel bir yol oldu."

Ayhan Avcı yönetimindeki Kayseri ekibi, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası finali, 2014-2015 sezonunda Türkiye ligi finali, 2016-2017 sezonunda da Türkiye Kupası finali oynadı.