69 bin hayvan yüklü gemi Çanakkale Boğazı’nda demirledi
Avustralya’nın Fremantle Limanından 60 bin sığır, 9 bin koyun canlı hayvan yüklü olarak Tekirdağ limanına giden 204 metre uzunluğunda 36 bin 387 groston ağırlığında ‘BADER III’ adlı gemide, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde 10 dereceden fazla eğim meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 23.05’te Kumkale’den Boğaza giriş yapan gemiye katılan Kılavuz Kaptan, geminin 10 dereceden fazla sancak tarafa yatık olduğunu, kaptanın bir problem olmadığını ballast operasyonu ile düzeltmeye çalıştığını rapor etti. Kılavuz Kaptanın bu şekilde geçişin emniyetsiz olduğunu beyan etmesi üzerine gemi, Karanlık liman demir yerine saat 23.45’te demirledi. Saat 02.25’te gemi tarama yapınca demir alıp saat 03.30’da tekrar demirledi.
Geminin kılavuz kaptanı durumu Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne rapor etmesine bağlı Kıyı Emniyetine Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Kurtarma 4’ adlı römorkör bölgeye gitti.
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