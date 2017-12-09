7 kişilik aile barakada hayatta kalma mücadelesi veriyor

Zehra ve Serkan Kılıç çifti, 5 çocuğuyla birlikte Nilüfer’in Yaylacık Mahallesi’nde zemini paramparça ve içinde hiçbir eşya olmayan prefabrik barakada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Serkan Kılıç, hurda toplayıp günde 25 lira kazanarak ailesine bakmaya çalışıyor. 5 çocuk, içinde hiç bir eşyası olmayan ve her yerinden soğuk alan barakada soğuktan tir tir titriyor. Okula giden çocuklar, ayakkabıları olmadığı için yalın ayak geziyor. Baraka yağmurlu ve karlı havalarda içine su aldığı için Kılıç ailesi soğukta hasta oluyor.

Kendilerine uzanacak bir yardım eli bekleyen aile, yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. İki yıldır barakada yaşadıklarını ifade eden anne Zehra Kılıç, “5 çocuğumuzla bu barakada yaşıyoruz. Hiç kimse bize yardım etmiyor. Eşim hurda toplayarak geçiniyor. Bu barakayı bize bir hayırsever verdi, ama içi çok soğuk oluyor. Çocuklarım burada çok üşüyor. Geçen yağan karda psikolojim bozuldu. Daha önce kiralık bir evde oturuyorduk, kirayı ödeyemeyince bizi oradan çıkarttılar. 2 yıldır burada yaşıyoruz. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Eşim hurda topluyor. Günde 25 lira kazanıyor. Çocuklarım çoğu zaman aç geziyor. Belediyenin bana verdiği aylık 100 liralık kartla gıda alışverişi yapıyorum, o da yetmiyor. Yatacak yatağımız ve eşyamız bile yok. Çocuklarım soğuktan titriyor. Çöpe atılan çekyatların süngerlerini çıkarttım, onların üzerinde yatıyoruz. Çocuklarım okula gidiyor. Sürekli soğuk barakada kalmaktan hasta oluyorlar” dedi.

Ailenin en büyük çocuğu İlayda Kılıç, “Bu barakada yaşamak çok zor. Ben ve kardeşlerim sık sık hasta oluyoruz. Soba yakıyoruz, ama ısıtmıyor. Çok üşüyoruz. Özellikle kar yağdığında içerisi buz gibi oluyor. Barakanın içi su alıyor. Biz ufak da olsa bir ev istiyoruz” şeklinde konuştu.

Burak Türker