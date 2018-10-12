7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi yapıldı

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, uluslararası organizasyonun üniversitenin tanıtılmasında ve beşeri bilimlerin en önemli ve vazgeçilmezlerinden edebiyat konulu olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Edebiyatın insanı birçok yönüyle anlattığını ifade eden Taşkın, "Edebiyatın günümüzde belli kalıplar altında düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Ama edebiyat benim gözümde birçok disiplini içerisinde barındıran bir alandır. Tabii bu alan spesifik bir alan. Yazıyla, şiirle, romanla ve tiyatroyla insanı kuşatan, hemen hemen her insanı alanıyla ilgilendiren, ölümüyle ve sevinciyle ilgilendiren bir alandır." ifadelerini kullandı.

7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bekir Zengin ise farklı kültürlerin istekli veya isteksiz zoraki karşılaşmalarının bugünün bir parçası olduğunu vurguladı. Uzakta denilen kişiler ve grupların her gün karşılaşılan bir olguya dönüştüğünü aktaran Zengin, "Bu olgu edebiyatta da yankısını buldu. Artık Goethe'nin anladığı bir edebiyat anlayışından ziyade küçük grupların kendilerini anlatma isteğini dile getirdikleri bir edebiyat doğru gidiş oldu. Bazen olumlu, bazen de olumsuz karşılanan bu karşılaşmaların sonuç ne olursa olsun insanların birbirini anlaması noktasında büyük katkıları olmuştur." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, ABD, Almanya, Özbekistan, Karadağ, İtalya, Ukranya, Mısır, İran, Gürcistan ve Kuveyt gibi ülkelerden birçok katılımcının bulunduğu kongrede, akademisyenler bilimsel oturumlarda bildirilerini sundu.