7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi yapıldı
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi düzenlendi.
CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, uluslararası organizasyonun üniversitenin tanıtılmasında ve beşeri bilimlerin en önemli ve vazgeçilmezlerinden edebiyat konulu olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Edebiyatın insanı birçok yönüyle anlattığını ifade eden Taşkın, "Edebiyatın günümüzde belli kalıplar altında düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Ama edebiyat benim gözümde birçok disiplini içerisinde barındıran bir alandır. Tabii bu alan spesifik bir alan. Yazıyla, şiirle, romanla ve tiyatroyla insanı kuşatan, hemen hemen her insanı alanıyla ilgilendiren, ölümüyle ve sevinciyle ilgilendiren bir alandır." ifadelerini kullandı.
7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bekir Zengin ise farklı kültürlerin istekli veya isteksiz zoraki karşılaşmalarının bugünün bir parçası olduğunu vurguladı. Uzakta denilen kişiler ve grupların her gün karşılaşılan bir olguya dönüştüğünü aktaran Zengin, "Bu olgu edebiyatta da yankısını buldu. Artık Goethe'nin anladığı bir edebiyat anlayışından ziyade küçük grupların kendilerini anlatma isteğini dile getirdikleri bir edebiyat doğru gidiş oldu. Bazen olumlu, bazen de olumsuz karşılanan bu karşılaşmaların sonuç ne olursa olsun insanların birbirini anlaması noktasında büyük katkıları olmuştur." açıklamasında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, ABD, Almanya, Özbekistan, Karadağ, İtalya, Ukranya, Mısır, İran, Gürcistan ve Kuveyt gibi ülkelerden birçok katılımcının bulunduğu kongrede, akademisyenler bilimsel oturumlarda bildirilerini sundu.
-
Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu
-
Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
-
Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı
-
Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.