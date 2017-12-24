74lük Herkül !

Sivas’ta yaşayan 74yaşındaki Osman Bozkurt, geçimini sağlamak ve evini onarmak için elindeki balyoz ile hafriyatlardan çıkarttığı demirleri satarak para kazanıyor. Sivaslı 74 yaşındaki Osman Bozkurt’un yaşantısı, ilerleyen yaşına rağmen azim ve çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor. Bozkurt, her gün el arabası ve balyozu ile kilometrelerce yol yürüyüp, boş arazilerdeki molozlar ve harfiyatlardan demir topluyor.