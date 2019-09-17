7,5 milyon yıllık fosil “alçı ceketle” taşındı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de bulunan, yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesi fillerin atasına ait olduğu düşünülen fosil, "alçı ceket" yöntemiyle bilim merkezine taşındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan ve fillerin atasına ait olduğu düşünülen 7,5 milyon yıllık fosil, bulunduğu yerden çıkartılarak "alçı ceket" denilen özel yöntemle Kayseri Bilim Merkezi’ne nakledildi.
Özel ekip tarafından yürütülen ve taşınma sırasında olası riskleri yok etmeyi amaçlayan çalışmada fosilin tamamı alçı ile kaplanarak profillerle sabitlendi ve bütünlüğünün zarar görmemesi amacıyla kum dolu kamyonla sorunsuz taşındı.
Kayseri Bilim Merkezine taşınan fosil, ekim ayında alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelenecek ve bilimsel değerlendirmelerin ardından sergilenecek.
Kazı çalışmaları sırasında 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen fosilin, 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, buluntular sonucu Kayseri’nin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kayseri’nin bu anlamda tarihinin yeniden yazılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurulacak Doğa Tarihi Müzesinde bu fosillerin sergileneceğini belirten Büyükkılıç, kazı çalışmalarına desteğin süreceğini vurguladı.
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