76lık Youtuber: Saniye Anne

İzmir’de Saniye Karataş, küçük mutfağında birbirinden lezzetli yemekler yaparken yönetmenliğini yapan oğlu da bu görüntüleri Youtube’a yüklüyor. 76’lık Youtuber Saniye Annenin Ege şivesiyle anlattığı tarifler binlerce kişi tarafından izleniyor. İzmir Buca’da yaşayan Manisalı Saniye Karataş (76), bundan 3 yıl önce yemek yaparken oğlunun eski bir cep telefonu ile kendisini çektiğini fark edince itiraz edip mutfaktan kaçtı.