8. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu
ANKARA (AA) – Ankara'da 8. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu düzenlendi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bir otelde düzenlenen sempozyumda, Haymana'nın esaret altına almaya çalışanlara karşı verilen çok önemli bir kahramanlık destanının yazıldığı yer olduğunu söyledi.
Haymana'nın önemine değinen Şahin, "Haymana, Çanakkale ve Malazgirt ile aynı öneme sahip. Kahramanlık destanları yazılmıştır. Burada bin yıllık ruh yeniden doğmuştur." dedi.
CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ise Seğmenler ile Haymana arasında önemli bir bağ olduğunu ifade etti.
Haymana'nın yokluk içinde yüreğini ortaya koyduğunu aktaran Gök, "Onun için burada siyaset üstü çalışacağız. Haymana'ya karşı biz de görevimizi layıkıyla yerine getirmeliyiz." diye konuştu.
İki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda tarih, ulaşım ve eğitim konuları ele alındı.
Sempozyuma, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, Doç. Dr. Mersiha Imamovic, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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8. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu
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