80 BİNDE DEVRİ ALEM 10 GÜN SÜREYLE ÜCRETSİZ
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında aldıkları kararla 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın 7-17 Aralık tarihleri arasında ücretsiz gezilebileceğini belirtti.
Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri nedeniyle yerli ve yabacı binlerce turistin Konya’ya geldiğini aktaran Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Şehrimizde Şeb-i Arus etkinlikleri devam ediyor ve biz de Meram Belediyesi olarak yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirler ile şehrimizdeki vatandaşlarımıza 7 – 17 Aralık tarihleri arasında 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nı ücretsiz gezme imkanı sunduk.
Evrensel bir değer olan Hz. Mevlana’nın sesine kulak veren ve Konya’mıza gelen tüm ziyaretçilerin şehrimizde daha uzun süreli konaklayabilmesi için bu tür ziyaret mekanlarının ücretsiz olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 10 günlük süreyle 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nı ücretsiz olarak tüm ziyaretçilere açmış bulunuyoruz.” dedi.
“ASIRLAR GEÇMESİNE RAĞMEN ÇAĞRILARI GÖNÜLLERDE YER TUTMUŞTUR”
Başkan Toru, Hz. Mevlana’nın vuslatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen çağrılarının gönüllerde yer tuttuğunu belirterek; “Bu şehri; Konya yapan, bir başka ifadeyle sufilerin anavatanı haline getiren şüphesiz ki Hz. Mevlâna ve onun tasavvufun engin denizlerinde yüzen düşünceleridir. Çağlar boyunca eskimeyen; bilakis her yıl yenilenen ve yeni ufuklara insanların yelken açmasına, tefekkür dünyasının kapılarını aralamasına vesile olan Hz. Mevlâna, asrımızın insanına da önemli mesajlar vermektedir. Hz. Pir’in eserleri sanki yeni yazılmış, yeni söylenmiş gibidir. Hz. Mevlâna’yı da ölümsüz kılan budur. Gönüllere sebil ettiği İslam’ın hakikat bilgileri, Konya semalarından nurlarla; dünya insanına ışık olurken, kalplerde yaktığı çerağ, insanların yaşamlarına yön vermektedir. Hz. Pir’in vuslatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen hâlâ çağrısının gönüllerde yer tutması İslam’ın evrensel mesajını sunmuştur.” dedi.
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