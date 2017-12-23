81 ilde Huzur Uygulaması: Bin 159 kişi yakalandı

Yurt genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 159 kişi yakalanırken 267 kişi gözaltına aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 22 Aralık akşamı 81 il genelinde ve eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde “Türkiye Güven Huzur” uygulamalarının 8’incisini gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 dedektör köpeği, 74 bin 162 personel katıldı.