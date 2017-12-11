81 İLİZ, HEPİMİZ BİRİZ

‘81 iliz hepimiz biriz’ ulusal projesi, Konya’da da Din Kültürü Öğretmeni Vesile Yılmaz Bağcı koordinatörlüğünde yürütülüyor.

81 iliz hepimiz biriz, projesinin detayları hakkında yazılı bir basın açıklaması yapan İçeriçumra İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Vesile Yılmaz Bağcı proje detayları hakkında bilgiler verdi. Bağcı yaptığı yazılı basın açıklamasında; “81 iliz Hepimiz Biriz projesi tüm Türkiye çapında proje koordinatör öğretmenleri Zeynep Oğuzcan, Emine Keser, Aydın Tunç, Hüseyin Akça, Ulaş Kaya yönetiminde olup; Konya ilinde ise İçeriçumra İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Vesile Yılmaz Bağcı koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ulusal bir projedir.

Projenin gerekçesi; ülkemizde üretilen ürünler hakkında öğrencilerin yerinde bilgi edinememesi, Yerli Malı haftası kutlamalarının okullarda yeme ve içme etkinliği ile sınırlı kalmasıdır.

Projenin amacı; yerli mallarının tüketiminin arttırılmasını sağlamak, ülkemizde üretilen ürünler hakkında bilgi edinmek, milli birlik ve beraberlik duygularının gelişmesidir. Projenin hedefleri; yerli malı tüketiminin bilinçli olarak arttırılabilmesi, etkinlik esnasında Türk malları hakkında bilgi sahibi olabilme, milli birlik ve beraberlik duygularını yaşatarak birlikte çalışmalara katılabilme, öğrencilerin genel kültür alanlarında araştırma yapabilmesini sağlamak, öğrencilere yaşadığı yörede üretilen ürünler hakkında bilgilerin görsel yolla anlatabilme ve eş güdümlü çalışabilmektir.

Hızla gelişen teknolojinin yararlarının yanında getirdiği zararları, dünya dilinin İngilizce olması,

Köyden kente göç neticesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi sayısının hızla azalması, toptan ve perakende satışlarda hem satıcının hem de tüketicinin yerel ürünlerden uzaklaşması, ithal ürünleri tercih etmesi gibi nedenler yerli mallarının tekrar gündeme gelmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Ortaya çıkan bu ihtiyaçtan yol alarak 81 iliz Hepimiz Biriz projesini oluşturduk. Projeye katılan gönüllü öğretmenlerimizle iş birliği yaparak çalıştık. Araştırdık, fikir alış verişinde bulunduk, birbirimize destek olduk. Öğrencilerimizi ve velilerimizi de bu projeye dâhil ederek güç birliği sağladık. Neticede 13 Aralık 2017 Çarşamba günü tüm Türkiye’de aynı anda çalışmalarımızı sergilemekteyiz.

Projemiz Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici bir öğrenme topluluğu olan eTwining onaylıdır.

Biz öğretmenlerin meslek hayatlarında aldıkları en önemli ve en büyük hediye yıllar sonra dahi öğrencileri tarafından hatırlanmaktır. Bunu da ancak çocuklarımızın yüreklerine dokunabilirsek yaşayabiliriz. Öğrencilerimizin hayatında unutamayacakları işlere, onlarla birlikte çalışarak imza atmak biz öğretmenlerin en büyük kazancıdır. Ve şimdi bizler; 81 iliz Hepimiz Biriz projesi ile tüm Türkiye’de görev yapan gönüllü öğretmenlerimizle öğrencilerimizin yüreklerine attığımız imzanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Projenin gerçekleşmesi ve sergilenmesi aşamalarında bizlere maddi manevi destek olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz.” ifadelerini kullandı.