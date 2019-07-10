YOZGAT (AA) – Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mahir Ülgü, "Ülkemizdeki hastanelerin en az yüzde 30'unda seviye 6'yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Şu anda 200'lere yaklaştık. Bu da ülkemiz adına gurur verici bir şey." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat Şehir Hastanesinde düzenlenen 9. Dijital Hastane Çalıştayı'na katılan Ülgü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan hem de şehir hastanesi sıfatıyla Avrupa'da toplam 5 tane olan seviye 7 hastaneden birsi olarak tescil edilmiş Yozgat Şehir Hastanesinde bulunmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Ülgü, "Dijital hastaneden kastımız, hem hasta hem de çalışan güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, hizmet kalitesini artırmak, verimliliği artırmak, hızı artırmak gibi birçok parametreyi üstlere çekmekte bilişim teknolojilerini organize bir şekilde, bir kalite hedefi doğrultusunda kullanmaktan bahsediyoruz. Yani birçok işi bilgisayarlar arka tarafta çalışanlarımız adına, hastalarımız adına otomatik olarak işleyip onlara yardımcı oluyorlar. Yani teknolojiyi biz sağlık hizmeti sunumu sürecinde hem çalışanlarımız hem hastalarımızın vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Seviye 7 bu manada en üst seviye bizim ölçeğimizde ve Yozgat şehir hastanesi bunu almayı hak etmiş bir hastane." diye konuştu.

Seviye 7'nin aynı zamanda çalışanlarda bir davranış ve kültür değişikliği gerektirdiğini aktaran Ülgü, şunları söyledi:

"Bu iş çok da kolay bir şey değil. Bunun uygulanması aynı zamanda bir ekip işidir. Dolayısıyla hastaneye gelirken kapıda bizi karşılayan güvenlik tedbirlerimizi alan arkadaşımızdan başhekimine kadar olmak üzere herkeste bir dizi davranış değişikliği gerektirir. Dolayısıyla herkesin bu sürece bir katkısı ve emeği vardır. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sadece Yozgat Şehir Hastanesiyle sınırlı kalmayacak. Ülkemizdeki hastanelerin en az yüzde 30'unda seviye 6'yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Şu anda 200'lere yaklaştık. Bu da ülkemiz adına gurur verici bir şey."

HİMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse de, Türkiye'in sağlık sisteminde dünyada en iyi ülkelerden bir tanesi olduğunu ve bunu 2013'te sağlıkta dönüşüm programıyla hayata geçirdiğini belirtti.

Köse, sağlıkta nihai hedefin, hastalara çok güzel bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurgulayarak, "Bunu yaparken bilgiden teknolojiden yararlanmak kaçınılmaz fakat ne kadar kullanıyoruz ve hangi hastanede kullanıyoruz, nerelerde kullanıyoruz sorusunun cevabını bakanlığımız HİMSS EMRAM modeli ile ölçmeye 6 yıl önce başladı." ifadelerini kullandı.

Seviye 6'nın tamamen dijital hastane demek anlamına gelmediğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Amerika'dan sonra en çok seviye 6 hastanesi olan ülke Türkiye'dir. Bu çalışmayı en az bir klinikte veya hastanenin en az yarısında uygulayan hastane anlamına geliyor. Bu noktada biz dünyada ikinciyiz. Seviye 7 hastanesi itibariyle de biri Yozgat Şehir Hastanesi, biri de İzmir Tire Hastanesi olmak üzere Avrupa'da lider durumdayız bu sayının artacağını da ümit ediyoruz."

Çalıştaya, Amasya, Çorum, Samsun, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Aksaray, Tokat ve İzmir'ten hastane yöneticileri katıldı.