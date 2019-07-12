AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi ATO'da açıldı
ANKARA (AA) – Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) açıldı.
ATO Başkanı Gürsel Baran, açılışta yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşla 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin yenilgiye uğratıldığını söyledi.
Demokrasi zaferinin 3'üncü yıl dönümünde şehitleri "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" ile andıklarını belirten Baran, "Milletçe önemli bir imtihan verdiğimiz 15 Temmuz bir milat olarak tarihimize geçti. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi çağrısı üzerine sokağa çıkan herkes omuz omuza tarihi bir mücadele verdi, bu milletin içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini temizledi." dedi.
Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından düzenlenen darbe girişiminin, milletin feraseti ve cesareti sayesinde akamete uğratıldığını vurgulayan Baran, "Birlik ve beraberliğimizi hiç tereddüt etmeden göstereceğimizi dünyaya ilan ettik, Çanakkale ruhunun bu vatan toprakları üzerinde her daim canlı olduğunu bir kez daha ispatladık." diye konuştu.
Baran, o gece demokrasi, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve milleti için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkesine sahip çıkan şehitlerin hatırasını yaşatmak için durmadan çalışacaklarını dile getirdi.
– "Teröre inat, yatırıma ve üretime devam"
Türkiye'nin içeride ve dışarıda kurulan tuzakları bozmaya, 100'üncü yılına güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam ettiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:
"Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır. Teröre inat, yatırıma, üretime devam edeceğiz. Gündemimiz her zaman ekonomi olmaya devam edecek. Dünya bizi oluşturduğumuz katma değerle, rekorlara imza attığımız ihracatımızla, sanayimizle, teknolojimizle konuşacak. Allah bir daha böylesine acı tecrübeler yaşatmasın."
Açılış konuşmasının ardından Baran ve Ankara Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. 50 fotoğraftan oluşan sergi 19 Temmuz'a kadar görülebilecek.
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AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi ATO'da açıldı
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