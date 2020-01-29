AASKF Başkanı Kandazoğlu’ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Murat Kandazoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, amatör sporun ve takımların sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlçede futbol başta olmak üzere bireysel sporlara büyük önem verdiklerini anlatan Demirbaş, gençleri spora teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

İlçede 3 futbol kulübü olduğunu hatırlatan Demirbaş, şunları söyledi:

"Biz Çubukspor Futbol Kulübümüz başta olmak üzere tüm spor kulüplerine destek veriyoruz. Ayrıca belediye olarak kurduğumuz Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile yeni kurduğumuz Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü ile gençlerimizi özellikle bireysel spora yöneltmek için büyük mücadele veriyoruz. Amacımız her gencimizin mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmesidir. Futbolda da benim istediğim ilçemizden yetişen gençlerimizin takımımızda oynamasıdır. Futbol takımının en az 3’de 2’isi Çubuklulu gençlerimizden oluşmasıdır. Bunun için alt yapıya önem verilmesi noktasında arkadaşlara sürekli tavsiyelerde bulunuyorum."

Çubukspor’un büyük bir seyirci kitlesi olduğunu vurgulayan Demirbaş, vakit buldukça maçları takip ettiğini ifade ederek, "Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan da Ankara’nın ilçeleri arasında en çok taraftarı olan takımımız için yeteri kadar desteği görmek istiyoruz." diye konuştu.

Çubuk’un Ankara futbolu açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Kandazoğlu ise, federasyon olarak takımların sorunlarına çözüm arayışları içinde olduklarını belirtti.

İlçede futbol kulüplerine belediyenin verdiği destekleri yakından takip ettiklerini anlatan Kandazoğlu, "Biz sizi yakından takip ediyoruz. Çubukspor başta olmak üzere futbol takımlarına verdiğiniz destekleri de biliyoruz. Maalesef sizin verdiğiniz desteği birçok ilçe verememektedir. Amacımız kulüplerimizin altyapı takımlarına daha da önem vererek gençlerimizin Türk futboluna kazandırılmasıdır. Bizim için Çubukspor çok önemli bizde inşallah elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, ilçedeki spor kulüplerini de ziyaret etti.