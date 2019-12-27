ABB Meclisi 282 otobüs alımı için onay verdi
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi (ABB), 282 otobüs alımı ve 2 dolum istasyonu yapımı projesinde kullanılmak üzere EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'a 60 milyon avro dış kredi kullanması için yetki verdi.
ABB Meclisi, olağanüstü toplantısını gerçekleştirmek üzere Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı.
Ünal, toplantının açılışında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u da vefatının 83. yılında andı.
Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla sunulan EGO Genel Müdürlüğünün 60 milyon avro borçlanmasına ilişkin önergeye bütün partiler destek verdi.
Bu kapsamda ABB Meclisi, EGO Genel Müdürlüğünce 254 CNG'li, 282 dizel otobüs alımı ve 2 dolum istasyonu yapımı projesine yönelik işlemlerin yürütülmesi için EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ı yetkilendirildi.
ABB Meclisi kredi verecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile garantörlük anlaşmasını imzalaması için de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yetki verdi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı ücret tarifeleri ve ASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı hizmet tarifelerini içeren komisyon raporları da oy birliğiyle kabul edildi.
– "Bugün de yarın da 'evet' diyeceğiz"
Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yerli otomobil projesini partisinin gerçekleştirdiğini belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM'deki bir basın toplantısında söylediği "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." sözlerini Meclis üyelerine dinleten Altunışık, şunları kaydetti:
"CHP en güzel şey de olsa karşı çıkacağını ve çıktığını her noktada ifade etti. Biz AK Parti olarak Ankaramızın lehine, Ankaralının hizmetine, Ankara'daki halkımızın hayatını kolaylaştıracak her ne varsa dün de 'evet' dedik, bugün de yarın da 'evet' diyeceğiz."
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ABB Meclisi 282 otobüs alımı için onay verdi
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