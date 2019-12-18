ABD Senatosu'nun aldığı soykırım kararına tepki

KONYA (AA) – Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili iddiaları soykırım olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Rektör Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi gerçekliklere uygun hareket etmenin, hem vicdani hem de tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

1915 olaylarıyla ilgili iddiaları soykırım olarak nitelendiren ABD Senatosu’nun, tarihe, bilime ve ahlaka aykırı olan kararını, NEÜ olarak kınayıp reddettiklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"ABD Senatosu, maalesef kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara teslim olmuş, yok hükmünde bir karar almıştır. Bir asır öncesinin olaylarını siyasi bir kurumda, üstelik keyfi ve gündelik politikanın bir sonucu olarak hükme bağlayan bu karar, şanlı tarihimize ve tarih bilimine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan bu karar, mahkemelerinde dahi jüri sistemini uygulayan bir ülkeye yakışmamış, politik çıkar için tarihi siyasete alet edenler, insanlık vicdanında mahkum olmuş, hatta gülünç duruma düşmüştür. Türkiye, yıllardır tüm arşivlerini bilim insanlarına açmasına, tarihçiler tarafından tarihi gerçeklerin araştırılması için her platformda çağrıda bulunmasına rağmen ABD Senatosu, tarihi meseleleri siyasi alana çekme ısrarını sürdürmüş, nihayetinde tarihi gerçeklerin saptırıldığı, hukuki hiçbir değeri bulunmayan skandal bir karara imza atmıştır."