ABD yalnız kalmıştır”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “ABD, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyinde de yalnız kalmıştır. ABD, yanlış kararından bir an önce geri adım atmalıdır” dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kudüs ile ilgili karar tasarısının 14 oya karşı ABD’nin tek oyuyla veto edilmesi tarihi önemdedir ve anlamlıdır.