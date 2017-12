ABD’NİN KUDÜS’Ü “İSRAİL’İN BAŞKENTİ” OLARAK TANIMASINA TEPKİLER

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV), ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını kınadı.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, başta Müslümanlar olmak üzere üç semavi din mensupları için kutsal olan Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının kararının yüreklerini sızlattığını belirtti.

Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğuna dikkati çeken Öksüz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tam da aynı günlerde İsrail’in Suriye’deki İran askeri üslerini vurması, Suudi Arabistan, Katar, İran ve ABD’de devam eden duruşmalar ekseninden okunduğu zaman bölgede yine büyük bir senaryonun hayata geçirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün içler acısı durumu ümmetin içinde bulunduğu dağınıklığın bir sonucudur. İsrail, Filistin’i Müslümansızlaştırma üzerine kurduğu zalim politikalarını ancak Müslüman halkların ve yöneticilerin birlik ve beraberliği neticesinde yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaktır.”

Öksüz, İsrail’in Filistin’de yaptığı zulmün insanlık tarihinin yüz karası olduğunu ifade ederek bölgedeki Müslüman ülkelerin konuya sessiz kalmasını eleştirdi.

Suudi Arabistan’da verilen İsrail fetvası ve Mısır’ın İsrail ile olan yakın ilişkilerinin siyonist oyunun detaylarının anlaşılmasına yardımcı olacağını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

“Bu büyük, kirli, zalim oyunu bozacak olan ise ümmetin birliği, dirliği ve kardeşliğidir. Türkiye ise ümmetin bu bağlamda yüzyıllardır hamisi ve öncüsü olmuştur, olmaya da devam edecektir. İnanıyoruz ki intikam sahibi her türlü oyunu bozan, tuzak kuranların en hayırlısı olan alemlerin Rabb’i, bu oyunu da bozmamızda yardımcımızdır. Kudüs ile ilgili İsrail, ABD veya diğer siyonist uşaklarının aldığı karar, bizim açımızdan yok hükmündedir. İmam hatip nesli Kudüs ve Mescid-i Aksa için her türlü mücadeleye her zaman hazırdır. Kudüs yeniden ümmet ve insanlık için selamet yurdu oluncaya kadar mücadelemiz sürecektir. Bu yolda asla gözümüzü budaktan esirgemeyeceğiz.”