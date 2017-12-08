ABDULLAH TENEKECİ İLKOKULUNDA C VİTAMİNİ FARKINDALIĞI
Abdullah Tenekeci ilkokulu 1.sinif ogretmenleri etwinning sağlıklı besleniyorum saglıklı büyüyorum projesinin ilk etkinligi olarak okulda c vitamini şenliği düzenledi. Aralik ayinda hastaliklarin artması, hazır gıda tuketiminin zararlarına dikkat ceken ogretmenler ogrenci, veli,isbirligiyle stand açarak portakal suyu ve meyve ikramında bulundu.
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