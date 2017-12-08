ABD’ye tepkiler büyüyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden yaklaşık 500 kişilik grup, akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği önüne toplandı. Grup “Kudüs evimiz, kırmızı çizgimiz”, “Katil İsrail, Filistin’den defol” şeklinde sloganlar atarak, tekbirler getirdi. Eylem sırasında, çok sayıda polis ekibi de Büyükelçilik çevresine güvenlik önlemi aldı. Toplanan grup adına bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcı Ömer Faruk Yazıcı, “2003 yılından 2017 yılına kadar bu planı çok iyi şekilde işlediler. Maalesef İslam dünyası olarak bizlerde bu plana seyirci kaldık. ABD ve İsrail’in bu kanlı ortaklığı ve bu işgal planları devam etmektedir. Kudüs’le ilgili alınmış olan bu hukuksuz tasarruf, ABD ve İsrail’i hiç ummadık bir durumun içerisine sürüklemektedir. Bizler hemen şimdi İslam birliğini ilan etmemiz lazım” dedi.
Grup, eylemi sabaha kadar sürdüreceğini bildirdi.
Seyid Fatih Poyraz
-
Engelli çalışanlarına kredi çektirdiler ardından işten çıkardılar
-
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 ölü
-
Annesini rahatsız ettiğini iddia ederek öldürdü
-
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 15 yaralı
-
Hedef Büyük İsrail’i kurmak
-
Erdoğan’dan mevkidaşına Lozan ayarı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.