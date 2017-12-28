ABDyle vize krizi çözüldü
ABD Büyükelçiliği, Türkiye ile vize krizinin çözüldüğünü, vize hizmetlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlarına yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, büyükelçilik ve konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti de ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak yada tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.
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