Açıksaray Ören Yeri Latin Amerikalı turistleri bekliyor
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Açıksaray Ören Yeri, Latin Amerikalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Kolombiya, Meksika ve Brezilya'da tatil için yurt dışına çıkmak isteyenlere hizmet sunan sektör temsilcileri, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'nin davetiyle ilçeye geldi.
İlçedeki kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve yaşam alanları ile doğal oluşumların bulunduğu ören yerini gezen yabancı turizmciler, alandaki tarihi, kültürel ve doğal yapılara hayran kaldı.
Başkan Çiftçi, rehberler eşliğinde konuklarına ilçenin tarihçesiyle ilgili bilgi verdi, ören yerinin tanıtımı için destek istedi.
Alanda gezi ve incelemede bulunan Kolombiyalı turizmci Johanna Gonzales, AA muhabirine, ören yeri içindeki Saint Jean Kilisesi'nin duvarlarında asırlardır sağlamlığını muhafaza eden İsa ve Meryem fresklerine hayran kaldığını belirtti.
Gonzales, "Gülşehir'i ziyaret etmekten dolayı çok memnunum. Bu kadar önemli kültürel ve tarihi bir zenginlikle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Çok heyecanlandım ve şaşırdım. Bütün Latin Amerikalıların Türkiye'ye geldiklerinde Gülşehir'i ve özellikle Saint Jean Kilisesi'ni görmelerini tavsiye edeceğim." dedi.
Meksika'da faaliyet yürüten turizm acentesinin yöneticisi Maria Perez de daha önce Kapadokya bölgesine geldiğini ancak Gülşehir’i ziyaret etmediğini anlatarak, ilçedeki turistik alanların duyurulması için tanıtıma ihtiyaç olduğunu, bu konuda destek vermek istediklerini ifade etti.
Perez, "Tarihi anlamda çok önemli bir yerdeyiz. Ören yeri ile ilgili bilgi aldıktan sonra alanda gezerken çok heyecanlandım. Ülkeme döndüğümde diğer meslektaşlarım ve turistlerin mutlaka Gülşehir'e gelmelerini sağlayacağım." diye konuştu.
Başkan Çiftçi ise ilçede daha fazla turist ağırlamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Çiftçi, "Kapadokya'da bakir durumda olan bölgeyi, Latin Amerika ülkelerinden gelen misafirlerimize anlattık. Her birinin Gülşehir’in ve Açıksaray Ören Yeri'nin tanıtımında kültür elçiliği görevini üstleneceklerine inanıyorum. Tüf kayaların içine oyulmuş Roma kaya mezarları ile 9. yüzyıla tarihlenen kaya oyma kiliselerin bulunduğu alanda, geçmişte piskoposluk merkezi olarak faaliyet gösterildiği biliniyor." ifadelerini kullandı.
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