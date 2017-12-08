Adana Büyükşehir’de taşeron işçilerin geciken maaşları ödendi

Adana Metrosu’nun kredi geri ödemesi için İller Bankası gelirlerinin yüzde 40’ı kesintiye uğrayan, diğer borçlarla gelirlerinin büyük bölümünü kullanamayan Adana Büyükşehir Belediyesi, personel ödemelerinde son aylarda sıkıntıya düşmüştü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçen hafta gerçekleştirilen ödemeye ilave olarak bugün de taşeron işçilerin hesaplarına geciken maaş miktarının tamamının yansıtıldığını söyledi. Başkan Sözlü, “Belediyemizde sabır ve özveriyle görev yapan işçilerimizin geciken maaşlarının tamamını ödedik. Elimizde olmayan nedenlerle yaşanan gecikmelerin tekrarlanmaması için bundan sonraki süreçte de aynı iyi niyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.