Adana’da ’Kudüs’ protestosu
Seyhan ilçesinde bulunan Kemeraltı Camisi’nde cemaat cuma namazı sonrası Trump’ın Kudüs kararını protesto etmek için toplandı. Cemaat ellerinde döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla “Katil ABD, Filistin’den defol” sloganları attı. Daha sonra grup adına Mahmut Eraslan yaptığı konuşmada, Kudüs’ün Filistin toprağı olmasına rağmen Trump’ın bu kararının kabul edilemez olduğunu, bütün Müslümanların birleşerek buna karşı durması gerektiğini söyledi.
Konuşmanın ardından dua edildi.
Protestoya AK Parti Adana milletvekilleri Fatma Gül Demet Sarı ve Tamer Dağlı da katıldı.
Fatih Keçe – Serkan Çetinkaya
BENZER HABERLER
-
15 Temmuz gazisi 10 yıl sonra eski eşi ile evlendi
-
Atiker Konyaspor, Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
-
Serkan İnci kimdir ? kaç yaşında ? neden tutuklandı ?
-
Fatih Camii’nde Cuma namazı çıkışı ‘Kudüs’ protestosu
-
Mutluluk Gardırobuna yoğun ilgi
-
‘Terör örgütü yandaşları ülkemizi sınır dışından karıştırmaya çalışıyorlar’
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.