Adana’da otomobil takla attı: Kadın sürücü yaralandı
Kaza, Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Tulun idaresindeki 01 EFH 76 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü yitiren Tulun otomobiliyle takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar Tulun’u aracın içerisinden çıkarttı. Tulun sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tulun tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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