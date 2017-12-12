Aday olduğu kongreye sedyeyle geldi
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen CHP Olağan İlçe Kongresinde ilginç bir olay yaşandı. Ambulans nezaretinde sedye ile kongreye katılan CHP Lapseki İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren, üyelerden büyük destek aldı.
Kongreye Çanakkale CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, CHP İl Başkanı Nejat Önder ve eski dönem milletvekilleri Serdar Soydan, Ali Sarıbaş ve partililer katıldı.
Kongre saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Milletvekilleri siyasi kariyerde ilk defa böyle bir kongre ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, başkan adayı Özeren ve ekibini tebrik etti.
101 kayıtlı delegenin oylarıyla yeniden ilçe başkanı olan Abdülkadir Özeren, “Trafik kazası geçirdim. Vücudumda kırıklar olduğu için yatak istirahatim var. Fakat bu hiçbir zaman aday olmamıza engel değildir. Bizler de demir yorgunluğu yok. Demir yorgunluğu olanlar düşünsün. Her zaman görevimizin başındayız” dedi.
Özeren’in eşi Bilşen Özeren de kongre boyunca eşine destek vererek, bir an olsun başından ayrılmadı.
Mustafa Uçmaz
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Aday olduğu kongreye sedyeyle geldi
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