Adı Alex: Kuzusu değil çocuğu

Konya’da bir Fenerbahçe taraftarı bir vatandaş, besi çiftliğinde doğan ve iki aylıkken sütten kesilen kuzuya Alex adını verdi ve ona evladı gibi bakmaya başladı. Kuzu besleyen restoran işletmecisi Hüseyin Çınalı, kuzunun ayaklarına ayakkabı, üzerine kıyafet giydiriyor, tuvalete götürüyor. Kuzu, aracın ön koltuğunda Çınalı ile beraber geziyor, peşinden ayrılmıyor.