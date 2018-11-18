Adliyede engelliler için düzenlemeler yapıldı

NİĞDE (AA) – Niğde Adalet Sarayının, yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla engellilerin kullanımına uygun hale getirildiği bildirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Niğde Adalet Sarayında vatandaşların ve avukatların adalete erişimini kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Adalet Sarayında özellikle engellilerin adalet hizmetine daha kolay şekilde erişimini sağlamak için gerekli fiziki ve teknik düzenlemelerin yapıldığını belirten Dönmez, bu özelliğiyle Adalet Sarayının, Niğde'deki kamu binaları arasında engelli erişimine uygun tek kamu binası olma özelliğine kavuştuğunu kaydetti.