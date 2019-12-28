ADOP'tan “Yeni Yıl Konseri”
ANKARA (AA) – Ankara Devlet ve Opera Balesinin (ADOP) "Yeni Yıl Konseri"nde başarılı tenor ve sopranolar, geniş bir repertuvarla sanatseverlerle buluştu.
ATO Congresium'da orkestra şefliğini Sunay Muratov'un yaptığı ve 3 bin kişinin katıldığı konserde, klasik opera aryaları, napoliten parçalar ve Türk müziği eserleri seslendirildi.
Orkestra Şefi Sunay Muratov, yeni yıl öncesinde Ankaralılarla buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.
Sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Burcu Uyar, mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Murat Karahan ve Aykut Çınar ile bariton Kamil Kaplan'ın sahnede olduğu konserin ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.
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