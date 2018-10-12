AEÜ'nün 30 yıllık bina ihtiyacı karşılanıyor
KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaklaşık 30 yıllık bina ihtiyacını giderecek çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Rektör Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, sürekli gelişen ve büyüyen Ahi Evran Üniversitesi'nde yaklaşık 30 yıllık bina ve fiziki imkanların karşılandığını, modern imkanlarla donatılmış yapıların eğitim faaliyetlerine olumlu katkı verdiğini aktardı.
Ahi Evran Üniversitesinin 30 yıllık bina ihtiyacının karşılandığını, göreve geldiklerinde yapımı devam eden binaları ilk olarak tamamladıklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Rektörlük ve Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatlarını tamamladık. Ziraat, Mühendislik Mimarlık ve Eğitim Fakülteleri Stadyum ve Maraton tribünü ile Kongre ve Kültür Merkezinin yapımı tamamlandı. Fakülte binalarına taşınmalar sağlayarak eğitim öğretim artık bu binalarda devam ediyor. Kısa bir süre sonra eksikleri giderilerek teslim alınacak Kongre ve Kültür Merkezini de üniversitemiz bünyesinde aktif olarak kullanmaya başlayacağız. Pilot üniversite projelerinin en önemli ayağı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ahi Evran Üniversitesi Camisi ve kapalı halı sahayı ile kütüphane binamızı da merkez yerleşke içerisine aldık. Yeni binalarımızla birlikte daha kaliteli ve nitelikli bir eğitim hayatını başlattık. En kısa sürede yapımı devam eden binalarımızı da teslim alacağız. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını da yakından takip ederek yurt binalarımızın sayısını artırdık. Üniversitemizin 30 yıllık fiziki ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Ahi Evran Üniversitesi hem modern imkanları hem de nitelikli eğitimi ile bölgesinde lider bir eğitim kurumu olarak yoluna devam edecektir."
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