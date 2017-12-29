AFAD kış hazırlıklarını tanıttı

Basın toplantısında konuşan Konya AFAD Müdürü Yıldız Tosun, Türkiye’de 15 tane lojistik bölge olduğunu belirterek, ”Aksaray, Karaman, Niğde, Afyon… Biz Konya ili olarak kapasitesi ile ilgili buranın eğitim, tatbikat ile ilgili durumlarda bölge lojistik koordinatörü olarak görev yapmaktayız. 81 ilimizde ayrı ayrı il afet acil durumu müdürlüklerimiz vardır. Yine 11 ilde birlik müdürlüklerimiz vardır. Konya’da birlik müdürlüğümüz yoktur. En yakın olan bize Afyon ve Ankara ile çalışmaktayız. Ama bizim zaten ekip sayımız 30 olduğu içinde bir birlik gibi çalışıyoruz diyebilirim” dedi.

Yıldız Tosun, AFAD’ın görevlerinden bahsederek, “Bizim görevlerimiz tehlike riskleri belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, risk azaltma, müdahale, iyileştirme bunula ilgili planlamalar mahalli idarelerle, kamu kurum, kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde uygulamak. Yani bunları yapan kurum ve kuruluşların koordinasyonunu yapmak. Adeta şemsiye görevi yapmaktır. Afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz var. Bunların yine il afetler tarafından yapılmakta. Kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak, ne kadar hasar meydana geldiğini tespit etmek bununla ilgili eğitimler yapmak ve yaptırmak. Bu konuda şuanda Türkiye 2. olduk” ifadelerini kullandı.

Suriyeli vatandaşlar için de çalışmalar yaptıklarını belirten Tosun, “Bir de Suriyeliler için çalışıyoruz, Suriye’ye gidiyoruz. Bunlarla ilgili koordinasyon yapıyoruz. En son göç müdürlüğümüzün dediğinde 100 bin Suriyeli kayıtlı olduğu söylendi. Biz sadece eczane ödemeleri yapıyoruz. Burada da 2015 yılından itibaren 14 milyon TL ilaç gideri ödemesi yapmış bulunmaktayız. Önceden Suriyeliler hastane giderlerinde AFAD tarafından ödeniyordu ama şuanda Türk vatandaşı nasıl faydalanıyorsa o şekilde yapılıyor” şeklinde konuştu.

’O kahraman sensin’ projesi

Tosun ayrıca 15 temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanını talimatıyla ‘O kahraman sensin’ projesini başlattıklarını belirterek, “15 temmuz gibi hain bir girişimin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da ‘O karaman benim ’projesi başlatıldı. O kahraman benim projesinde ülkemizde meydana gelebilecek herhangi bir afet, acil durum, sivil savunma hizmetleri bakımından sivillerin bireysel olarak korunması ve ülke savunmasına destek vermesi gerektirecek olaylara karşı hazırlıklı olmak için yürüttüğü çalışmalar da önemli dönüm noktası olan ve halkımızı da yürüttüğümüz çalışmalara bizzat katılmasını sağlayacak o kahraman benim o kahraman sensin kampanyası başlatılmıştır” dedi.

Konuşmanın ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliğinden İrep Gürel’in afet muhabirliği sunum gerçekleştirdi. Ardından Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin ‘Çök, kapan, tutun’ isimli gösteri gerçekleştirdi. Program AFAD çalışanlarının kullanılan malzeme ve araçları tanıtması ile sona erdi.